Bremerhaven Feuerwehr befreit zweijähriges Kind mit Säge aus Stuhl Von dpa | 15.10.2023, 11:28 Uhr | Update vor 47 Min.

Ein zweijähriges Kind ist in Bremerhaven beim Spielen mit dem Kopf in einem Stuhl steckengeblieben und wurde von der Feuerwehr befreit. Der Junge war am Samstagabend mit dem Kopf in der Rückenlehne eines Stuhls eingeklemmt, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Sie befreite ihn mit einer Säge aus dem Stuhl. Das Kind blieb unverletzt. Acht Einsatzkräfte waren vor Ort.