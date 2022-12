Ein Feuer hat am 1. Weihnachtstag ein Wohnhaus in Großenkneten zerstört. Symbolfoto: Philipp von Ditfurth / dpa up-down up-down Hybridauto geht in Flammen auf Garagenbrand greift in Großenkneten auf Wohnhaus über: Hoher Schaden und | 26.12.2022, 08:55 Uhr | Update vor 1 Std. Von Eyke Swarovsky dpa | 26.12.2022, 08:55 Uhr | Update vor 1 Std.

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Großenkneten (Kreis Oldenburg) ist nach ersten Schätzungen wohl ein Schaden von mindestens 100.000 Euro entstanden. Das Feuer brach am ersten Weihnachtstag in der Garage aus, wo ein Hybridauto geladen wurde.