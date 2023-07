Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Harburg Feuer zerstört Einfamilienhaus und Garage in Jesteburg Von dpa | 23.07.2023, 09:43 Uhr | Update vor 16 Min.

Ein Feuer hat in Jesteburg (Landkreis Harburg) ein Einfamilienhaus und eine als Werkstatt genutzte Garage zerstört. Verletzt wurde bei dem Brand am Samstagabend niemand, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden wird auf rund 450.000 Euro geschätzt. Die Brandursache war am Sonntag noch unklar. Die Feuerwehr war den Angaben zufolge mit 140 Einsatzkräften vor Ort.