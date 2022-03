Lüneburger Heide FOTO: Philipp Schulze Niedersachsen Feuer legen in der Natur Von dpa | 04.03.2022, 12:17 Uhr | Update vor 42 Min.

In grellem Orange leuchten die Flammen. Heidesträucher brennen lichterloh. Es versucht aber niemand, sie zu löschen. Denn dieses Feuer in einem Naturschutzgebiet in Norddeutschland ist Absicht. Fachleute haben es gelegt und kontrollieren auch genau, wie die Heide abbrennt.