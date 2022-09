Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Osnabrück Feuer in Recyclingbetrieb verursacht Millionenschaden Von dpa | 20.09.2022, 15:22 Uhr

Bei einem Brand einer Lagerhalle eines Recyclingbetriebes in Osnabrück ist ein Millionenschaden entstanden. Die Ursache ist unklar. Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung gebe es nicht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei dem Feuer gab es keine Verletzten. Die Lager- und Sortierhalle war am Montagabend in Vollbrand geraten. Wegen einer erheblichen Rauchentwicklung wurden Anwohner in mehreren Stadtteilen vor dem Feuer gewarnt. Die Berufsfeuerwehr, mehrere freiwillige Wehren und das Technische Hilfswerk (THW) waren bis in die Nacht mit den Löscharbeiten beschäftigt.