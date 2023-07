Feuerwehr Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Bremen Feuer in Mehrfamilienhaus: Vier Menschen gerettet Von dpa | 19.07.2023, 09:09 Uhr | Update vor 23 Min.

Vier Menschen sind bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Bremen von der Feuerwehr gerettet worden. Verletzt wurde am späten Dienstagabend niemand, wie ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch sagte. Die Brandursache war zunächst noch unklar.