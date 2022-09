Feuerwehr Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Brand Feuer in Mehrfamilienhaus: Identität des Toten unklar Von dpa | 12.09.2022, 12:29 Uhr

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Hildesheim ist die Identität des Toten noch ungeklärt. Die Maßnahmen zur Feststellung der Identität liefen, dies könne einige Tage dauern, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Sie könne anhand eines DNA-Abgleichs sowie am Zahnstatus festgestellt werden.