Hannover Feuer in Einkaufszentrum: Polizei ermittelt Von dpa | 24.01.2023, 09:44 Uhr

Nach dem Brand eines Geschäfts in einem Einkaufszentrum in Hannover ermittelt die Polizei wegen schwerer Brandstiftung. Ein technischer Defekt habe nicht festgestellt werden können, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Ein Tatverdächtiger war zunächst nicht bekannt. Bei dem Feuer in einem Markt für Deko- und Haushaltsartikel erlitten zwei Menschen am Freitag leichte Rauchvergiftungen, darunter ein Angestellter, der die Flammen mit einem Feuerlöscher bekämpfte. Der Schaden liegt laut Polizei bei 20 000 Euro. Als das Feuer ausbrach, war das Einkaufszentrum geöffnet, der Markt allerdings noch für die Kunden geschlossen.