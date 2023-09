Brand Feuer in Einkaufsmarkt in Wolfenbüttel: Gebäude abgebrannt Von dpa | 09.09.2023, 08:32 Uhr | Update vor 28 Min. Feuerwehr Foto: Pia Bayer/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Brand in einem Geschäft in Wolfenbüttel hat einen Schaden von etwa 350.000 Euro verursacht. Die Feuerwehr war mit etwa 120 Kräften im Einsatz und ließ das Gebäude kontrolliert abbrennen, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Verletzte gab es demnach nicht.