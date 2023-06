Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Brände Feuer in alter Wäscherei in Braunlage Von dpa | 06.06.2023, 15:35 Uhr

Nach dem Feuer in der sogenannten alten Wäscherei in Braunlage (Landkreis Goslar) geht die Polizei von Brandstiftung aus. Unter Tatverdacht steht laut einer Mitteilung vom Dienstag ein 17-Jähriger. Er soll sich den Angaben nach zum Tatzeitpunkt mit einem weiteren Minderjährigen in dem Gebäude aufgehalten haben.