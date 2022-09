Regenwetter in Sachsen-Anhalt Foto: Matthias Bein/dpa up-down up-down Harz „Feuer aus“ am Brocken: Nationalpark übernimmt Feuerwache Von dpa | 11.09.2022, 14:25 Uhr

Der Brand am Brocken im Harz ist nach gut einer Woche gelöscht. Am Samstagabend habe der Feuerwehrleiter der Stadt Wernigerode das Signal „Feuer aus“ gegeben, sagte Kai-Uwe Lohse, Chef der Landesfeuerwehr Sachsen-Anhalt, am Sonntag. Trotz des Regens könnten aber immer wieder Glutnester auftauchen, das sei nicht ungewöhnlich. Die Brandwache übernehme nun der Nationalpark Harz, so Lohse.