Bremerhaven Feuer auf Frachter wohl gelöscht Von dpa | 08.04.2022, 11:33 Uhr

Das seit Tagen immer wieder aufflammende Feuer auf dem Frachter „Lascombes“ in Bremerhaven ist nach Einschätzung der Feuerwehr gelöscht. In der Nacht hätten die Einsatzkräfte letzte Glutnester gelöscht, die Arbeiten seien „erst einmal“ eingestellt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Freitag. Es gebe keine Rauchentwicklung und keine erhöhten Temperaturen mehr, alle betroffenen Laderäume seien offen und könnten vollständig kontrolliert werden. Voraussichtlich am Vormittag sei eine Begehung geplant.