Hannover Fett in Topf brennt: Vater und drei Kinder in Krankenhaus Von dpa | 17.04.2022, 22:02 Uhr

Nach einem Brand in einer Küche in Hannover sind ein Vater und seine drei Kinder ins Krankenhaus gebracht worden. Bei dem 58-jährigen Mann, seinem 19-jährigen Sohn und den zwei Töchtern (13 und 16) bestehe der Verdacht der Rauchgasvergiftung, sagte ein Polizeisprecher. Der Brand im Stadtteil Waldhausen sei am Ostersonntag durch heißes Fett in einem Topf entstanden.