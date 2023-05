Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Terrorismus Festnahme mutmaßlicher Hisbollah-Mitglieder in Niedersachsen Von dpa | 10.05.2023, 13:00 Uhr

Die Bundesanwaltschaft hat in Niedersachsen zwei mutmaßliche Hisbollah-Mitglieder festnehmen lassen. Wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte, nahmen am Mittwoch BKA-Beamte in den Kreisen Aurich und Cuxhaven einen Libanesen und einen Mann mit deutscher und libanesischer Staatsangehörigkeit fest. Die Beschuldigten werden verdächtigt, Mitglieder in einer terroristischen Vereinigung im Ausland zu sein.