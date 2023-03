Stau Foto: Mia Bucher/dpa/Archivbild up-down up-down Verkehr Ferienbeginn in Niedersachsen: ADAC erwartet Stau auf der A7 Von dpa | 22.03.2023, 12:20 Uhr

Zum Beginn der Osterferien in Niedersachsen und Bremen erwartet der ADAC vor allem auf der Autobahn 7 Staus. Grund sind am kommenden Wochenende zwei Sperrungen auf der A7, wie der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) am Mittwoch mitteilte. Da helfe es nicht, dass die beiden Bundesländer als erste in die schulfreie Zeit starten und noch kein Ferienverkehr aus anderen Bundesländer hinzukomme.