Ferien und Flüchtlingsaufnahme: Arbeitslosigkeit steigt Von dpa | 29.07.2022, 10:15 Uhr

Die Arbeitslosigkeit im Nordwesten hat bis Mitte Juli wegen der Aufnahme weiterer Geflüchteter aus der Ukraine und der Sommerpause im Ausbildungs- und Schulsystem erneut zugenommen. Nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit vom Freitag waren in Niedersachsen rund 236.100 Menschen ohne Job gemeldet, 5,7 Prozent mehr als im Juni. Die Quote stieg um 0,3 Punkte auf 5,4 Prozent. Auch im kleinsten Bundesland Bremen zeigte sich dieser Trend. Hier wuchs die Zahl der Arbeitslosen um 4,3 Prozent auf knapp 37.700, die Quote um 0,4 Punkte auf 10,3 Prozent.