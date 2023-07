Erhöhte Staugefahr Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild up-down up-down Tourismus Ferien: ADAC warnt vor vollen Autobahnen am Wochenende Von dpa | 27.07.2023, 06:40 Uhr | Update vor 25 Min.

Auf Niedersachsens und Bremens Straßen wird es am Wochenende besonders voll. Da nun in allen Bundesländern gleichzeitig Ferien seien, stehe eines der staureichsten Wochenenden des Jahres bevor, teilte eine Sprecherin des ADAC mit. Viele Autos würden auf dem Weg an die Küsten vor allem aus dem Süden über die A7 kommen. Dort können im Walsroder Dreieck und zwischen Hannover und Hamburg im Bereich Thieshope, wo eine Baustelle errichtet wurde, lange Staus entstehen.