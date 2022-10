Fenster von Synagoge in Hannover beschädigt Foto: Michael Matthey/dpa up-down up-down Region Hannover Fenster von Synagoge beschädigt: Ermittlungen laufen Von dpa | 06.10.2022, 08:42 Uhr

Nach der Beschädigung eines Fensters einer Synagoge in Hannover am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur dauern die Ermittlungen der Polizei an. Neue Erkenntnisse gebe es noch nicht, teilten die Beamten am Donnerstagmorgen mit. Demnach wurde das Fenster am Mittwochabend während eines gemeinsamen Gebets von rund 150 Menschen durch einen Steinwurf beschädigt.