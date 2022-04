ARCHIV - Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild FOTO: Philipp von Ditfurth Aurich Feldhäcksler brennt: Feuerwehr löscht Flächenbrand Von dpa | 21.04.2022, 23:32 Uhr

Mit 100 Einsatzkräften hat die Feuerwehr einen in Brand geratenen Feldhäcksler in der Gemeinde Neuschoo im Landkreis Wittmund gelöscht. Das Feuer griff auf einen Silageanhänger über und breitete sich auf das Erntegut aus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Etwa fünf Hektar Miscanthus (Chinaschilf) brannten am Mittwoch nieder. Der Schaden liege bei etwa 100.000 Euro. Wie es zu dem Feuer kam, wird nun ermittelt. Der Fahrer wurde nicht verletzt.