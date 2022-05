„Wir brauchen einen echten Digitalisierungsminister“: Stefan Birkner, FDP-Landeschef und Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Niedersachsen am 9. Oktober, hat am Dienstag vor der Presse das Wahlprogramm der Liberalen vorgestellt. FOTO: Lars Laue Landtagswahl in Niedersachsen FDP will digitales Niedersachsen ohne Funklöcher Von Lars Laue | 03.05.2022, 13:05 Uhr

Nach der Landtagswahl am 9. Oktober will die FDP in Niedersachsen mitregieren. Am Dienstag hat Spitzenkandidat Stefan Birkner das Wahlprogramm vorgestellt.