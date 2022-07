ARCHIV - Björn Försterling (FDP) spricht. Foto: Ole Spata/dpa FOTO: Ole Spata up-down up-down Landtag FDP warnt vor Kita-Kollaps Von dpa | 01.07.2022, 13:53 Uhr

Niedersachsens Kitas brauchen nach Ansicht der FDP im Landtag dringend ein Signal für mehr Personal und Bildungsarbeit. „Das System ist kurz vorm Kollabieren“, sagte der FDP-Bildungspolitiker Björn Försterling am Freitag in Hannover und verwies auf häufige Schließungen und eingeschränkte Betreuungszeiten wegen der Corona-Pandemie, aber vor allem auch weil Fachkräfte fehlten. So gebe es einige Kitas, die schon fertig gebaut seien, aber wegen Personalmangels nicht öffnen könnten. Sowohl bei den Erziehern als auch bei den Eltern und Kita-Trägern sei der Druck hoch.