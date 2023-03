FDP Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down Landesvorstand FDP und Linke in Niedersachsen wählen neue Parteispitzen Von dpa | 11.03.2023, 02:04 Uhr

Sowohl die FDP als auch die Linke in Niedersachsen wählen am Samstag einen neuen Landesvorstand. Beide Parteien hatten im Oktober den Einzug in den Landtag verpasst - die FDP mit 4,7 Prozent, die Linke mit 2,7 Prozent.