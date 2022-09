Wahlurne Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Landtagswahl FDP startet Zweitstimmenkampagne für Niedersachsen-Wahl Von dpa | 30.09.2022, 12:09 Uhr

Eine Woche vor der Landtagswahl in Niedersachsen setzt sich die FDP von der CDU ab und wirbt offensiv um Zweitstimmen im bürgerlichen Lager. „Bernd Althusmann wird nicht Ministerpräsident werden. Ich halte es sogar für sehr wahrscheinlich, dass die CDU aus der Landesregierung ausscheiden wird“, sagte der Generalsekretär der Landes-FDP, Konstantin Kuhle, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.