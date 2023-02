Wahlkampf Bürgerschaftswahl - Bremer FDP Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Wahlen FDP-Spitzenkandidat vor Wahl für Bürger per Handy erreichbar Von dpa | 14.02.2023, 12:53 Uhr

Den Spitzenkandidaten der FDP für die bevorstehende Bürgerschaftswahl in Bremen, Thore Schäck, sollen Bürgerinnen und Bürger auf einem Mobiltelefon anrufen können. „Die Bremerinnen und Bremer können sich bei mir melden, insbesondere natürlich gerne auch per Whatsapp oder per Textnachricht, per Sprachnachricht“, sagte Schäck am Dienstag über Video anlässlich der Vorstellung der Vorkampagne der FDP zur Landtagswahl.