Kernkraftwerk Isar 2 Foto: Armin Weigel/dpa/Archivbild Energie FDP-Landeschef: Drei Atomkraftwerke in Reserve halten Von dpa | 12.04.2023, 10:25 Uhr

Die drei verbliebenen Kernkraftwerke in Deutschland sollten nach Ansicht von Niedersachsens FDP-Landesvorsitzenden Konstantin Kuhle in Reserve gehalten werden. „Es ist nicht ersichtlich, warum die Argumente, die einen Weiterbetrieb im vergangenen Winter gerechtfertigt haben, im nächsten Winter plötzlich nicht mehr gelten sollen“, sagte Kuhle am Mittwoch auf dpa-Anfrage.