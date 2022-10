Landtag Niedersachsen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archiv up-down up-down Landeshauptausschuss FDP-Landeschef Birkner will rot-grüne Mehrheit verhindern Von dpa | 02.10.2022, 14:11 Uhr

Mit Angriffen gegen SPD, die Grünen und die CDU sind die Freien Demokraten in die letzte Wahlkampfwoche vor der Landtagswahl gegangen. „Es gilt für uns zu verhindern, dass es eine rot-grüne Mehrheit in Niedersachsen gibt“, sagte FDP-Landesvorsitzender Stefan Birkner am Sonntag vor mehr als 100 Parteidelegierten bei der Sitzung des Landeshauptausschusses in Osnabrück.