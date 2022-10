FDP Niedersachsen Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Konsequenzen FDP in Niedersachsen spricht über Wahlschlappe Von dpa | 10.10.2022, 23:40 Uhr

Nach dem Scheitern der FDP an der Fünf-Prozent-Hürde bei der Landtagswahl hat der Vorstand der Partei in Niedersachsen über die Bewertung und mögliche Konsequenzen beraten. Die Sitzung, die als digitale Schalte ablief, dauerte nach Angaben aus Parteikreisen in Hannover am späten Montagabend noch an. Voraussichtlich werde es erst am Dienstag Auskunft über Ergebnisse geben, hieß es.