Energie FDP fordert längeren Betrieb des Kernkraftwerks Emsland Von dpa | 27.06.2022, 15:54 Uhr

Die FDP hat Niedersachsens Landesregierung aufgefordert, sich für einen Weiterbetrieb des Kernkraftwerks Emsland in Lingen einzusetzen. Die Regierung müsse umgehend eine Task Force einsetzen, die eine Aufrechterhaltung des Leistungsbetriebs über das Jahresende hinaus ermöglicht, heißt es in einem Positionspapier zur Energieversorgung, das die Fraktion am Montag vorgestellt hat. Planmäßig soll das Kernkraftwerk Ende Dezember vom Netz gehen.