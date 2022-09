Bundestag Foto: Wolfgang Kumm/dpa/Archivbild up-down up-down Parteien FDP-Chef Lindner kommt nach Oldenburg Von dpa | 16.09.2022, 00:49 Uhr

Gut drei Wochen vor der Landtagswahl in Niedersachsen eröffnet die FDP mit ihrem Spitzenkandidaten Stefan Birkner heute in Oldenburg offiziell ihren Wahlkampf. Birkner bekommt Unterstützung vom FDP-Bundesvorsitzenden sowie Bundesfinanzminister Christian Lindner. Beide wollen auf dem Schlossplatz in der Innenstadt eine Rede halten. Erwartet werden mehrere hundert Zuschauer. Birkner ist Landesvorsitzender der FDP Niedersachsen sowie FDP-Fraktionschef im Landtag. 2012 bis 2013 war er Umweltminister in Niedersachsen. Auch FDP-Bundestagsfraktionschef Christian Dürr wird zu der Veranstaltung in Oldenburg erwartet. In Niedersachsen wird am 9. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Bei der Wahl 2017 erzielte die FDP 7,5 Prozent der Stimmen.