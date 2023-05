Christian Dürr Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Bürgerschaftswahl FDP-Bundestagsfraktionschef Dürr: Stadtstaaten schwierig Von dpa | 14.05.2023, 18:39 Uhr

Der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion Christian Dürr hat sich zufrieden über das Abschneiden seiner Partei bei der Wahl im Land Bremen gezeigt. Sie habe geschafft, was sie sich vorgenommen habe: den Wiedereinzug ins Landesparlament, sagte er am Sonntagabend in der ARD. Laut den Prognosen nimmt die FDP mit 5 bis 5,5 Prozent knapp die Fünf-Prozent-Hürde.