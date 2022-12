Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Bremerhaven Faule Fischstäbchen rufen Polizei auf den Plan Von dpa | 30.12.2022, 16:10 Uhr

Der Gestank gammeliger Fischstäbchen hat in Bremerhaven einen Einsatz und von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses habe Alarm geschlagen, weil es aus einer Wohnung fürchterlich stank, teilte die Polizei am Freitag mit. Auch die Beamten nahmen im Treppenhaus den intensiven Geruch wahr, der Schlimmeres befürchten ließ. Weil niemand öffnete, brach die Feuerwehr am Donnerstag die Wohnungstür auf und stieß rasch auf die Ursache des Gestanks: verdorbene Fischstäbchen. Diese seien ordnungsgemäß entsorgt worden, hieß es.