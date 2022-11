Göttinger Literaturherbst Foto: Stefan Rampfel/dpa up-down up-down Festival Fast 20.000 Menschen besuchen Göttinger Literaturherbst Von dpa | 07.11.2022, 08:48 Uhr

So viele Menschen wie noch nie haben in diesem Jahr die Veranstaltungsreihe Göttinger Literaturherbst besucht. 19 800 Besucher kamen zu dem zweiwöchigen Literaturfestival, wie die Veranstalter mitteilten. Rund 70 Lesungen und andere Veranstaltungen etwa zu Wissensthemen wurden in und um Göttingen angeboten.