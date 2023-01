Verdi Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild up-down up-down Demonstrationen Fast 1300 Menschen bei Warnstreiks im öffentlichen Dienst Von dpa | 26.01.2023, 13:43 Uhr

An Demonstrationen im Rahmen der Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben sich in Niedersachsen am Donnerstag nach Angaben von Verdi knapp 1300 Menschen beteiligt. Die Gewerkschaft hatte zu einer Kundgebung in Salzgitter aufgerufen, wo gut 700 Beschäftigte erschienen. Zu einer ähnlichen Veranstaltung in Peine seien etwa 500 Mitglieder gekommen, hieß es aus der Bezirksleitung in Hannover. Außerdem hätten sich gut 70 Menschen in Göttingen zu einer Aktion vor dem neuen Rathaus versammelt.