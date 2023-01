Sanierung der Burgberg-Seilbahn im Harz Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Rundumerneuerung Fast 100 Jahre alte Burgbergseilbahn bekommt neue Technik Von dpa | 12.01.2023, 13:14 Uhr

Für die traditionsreiche und fast 100 Jahre alte Burgbergseilbahn in Bad Harzburg steht in den kommenden Wochen eine große Rundumerneuerung an. Am Donnerstag nahmen Arbeiter eine der beiden Gondeln von ihrem Tragseil ab, um später das Fahrwerk zu überholen. Außerdem sollen der Antriebsmotor, die Bremsen und die Steuerung der Burgbergseilbahn von 1929 erneuert werden, wie der Betriebsleiter Oliver Busch sagte. „So eine große, umfangreiche Sanierung oder Reparatur haben wir noch nie gehabt.“