Hurricane Festival 2023 18.06.2023

Es war heiß, staubtrocken - und nass: das „Hurricane“-Festival in Scheeßel hat seinen Fans wie schon in früheren Jahren viele Wetterextreme geboten. Bei Temperaturen knapp unter 30 Grad ließen die Veranstalter am Sonntag mit Wasserkanonen das Gelände berieseln. Am Samstagabend sorgte ein Starkregen während des Auftritts von Madsen für Abkühlung. Der Stimmung der Besucherinnen und Besucher tat das keinen Abbruch, sie hüpften anschließend durch große Pfützen.