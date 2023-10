Sie konnte am Samstagmittag noch rechtzeitig die Rettungskräfte per Handy anrufen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Als diese eintrafen, stand der acht Jahre alten Tochter das Wasser bereits bis zur Brust. Sie wurde von der Besatzung eines Hubschraubers mit Hilfe einer Seilwinde gerettet. Der Rest der Familie wurde mit einem Boot in Sicherheit gebracht.

Alle vier Familienmitglieder waren unterkühlt, blieben jedoch unverletzt.

Alle vier Familienmitglieder waren unterkühlt, blieben jedoch unverletzt.

TEASER-FOTO: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild