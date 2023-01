Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbildarchiv up-down up-down Brände Familie aus brennendem Haus in Bad Lauterberg gerettet Von dpa | 04.01.2023, 13:57 Uhr

Die Feuerwehr hat eine sechsköpfige Familie aus einem brennenden Haus in Bad Lauterberg evakuiert. Das dreistöckige Gebäude im Landkreis Göttingen ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Verletzt wurde niemand. Das Feuer war demnach am Dienstagabend aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen.