Hannover Falscher Polizist will in Wohnung: Einsatz vorgetäuscht Von dpa | 13.09.2022, 13:16 Uhr

Unter dem Vorwand eines Einsatzes hat ein falscher Polizist in Hannover versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu gelangen. Der Mann gab sich an der Wohnungstür eines 38-Jährigen mit einer Schusswaffe in der Hand als Polizist aus, wie die Polizeidirektion Hannover am Dienstag mitteilte. Demnach erklärte der vermeintliche Beamte am Sonntagabend, wegen eines laufenden Einsatzes dringend in die Wohnung im Stadtteil Linden-Mitte hinein zu müssen.