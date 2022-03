Blaulicht FOTO: Lino Mirgeler Oldenburg Falscher Polizist bestiehlt 82-Jährige Von dpa | 29.03.2022, 10:42 Uhr | Update vor 13 Min.

Ein Mann hat sich als Polizist ausgegeben und einer Frau Schmuck gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, gaukelte der Betrüger der 82-jährigen Oldenburgerin am Telefon eine Fahndung vor. In diesem Zusammenhang müsse die Staatsanwaltschaft den Schmuck der Frau untersuchen, soll der Verdächtige am Montag am Telefon gesagt haben.