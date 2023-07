Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Betrug Falsche Polizistin geht der echten Polizei ins Netz Von dpa | 28.07.2023, 11:39 Uhr | Update vor 24 Min.

Die Polizei in Laatzen bei Hannover hat eine Frau gefasst, die sich als Polizeibeamtin ausgegeben und einer Seniorin einen sechsstelligen Geldbetrag gestohlen hat. Das 89 Jahre alte Opfer sei in der Vergangenheit mehrfach von falschen Beamten angerufen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Immer wurde die Seniorin gebeten, Bargeld und Wertgegenstände an einem vereinbarten Ort zu hinterlegen. Die 89-Jährige fiel auf die Masche herein. Am Ende kam ein sechsstelliger Geldbetrag zusammen.