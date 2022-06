ARCHIV - In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild FOTO: Silas Stein Kiel „Falsche Polizisten“: Razzia bei mutmaßlicher Betrügerbande Von dpa | 09.06.2022, 08:39 Uhr

Im Zuge von Ermittlungen im Zusammenhang mit Betrugsfällen sogenannter falscher Polizeibeamter hat das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein am Donnerstagmorgen Wohnungen in Peine und Braunschweig in Niedersachsen durchsucht. Bei den drei Verdächtigen soll es sich um Mitglieder einer Bande handeln, die ältere Menschen mit Telefonanrufen vermeintlicher Polizisten dazu bewegt habe, Geld und Wertgegenstände zu übergeben, teilten LKA und Staatsanwaltschaft Itzehoe mit. In Schleswig-Holstein sei dies in mehreren Fällen geschehen, darunter im Landgerichtsbezirk Itzehoe.