Falsche Polizisten festgenommen: Zwei Männer in U-Haft Von dpa | 01.03.2023, 13:38 Uhr

Die Polizei hat eine Betrüger-Bande ausgehoben, die sich als Polizisten ausgegeben und so ältere Menschen um ihr Erspartes gebracht haben soll. In den vergangenen Wochen seien mehrere Wohnungen durchsucht worden, zwei der Männer im Alter von 24 und 31 Jahren seien wegen des Vorwurfs des gewerbsmäßigen Bandenbetruges in Untersuchungshaft gekommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Bielefeld am Mittwoch mit. Die Tatorte lagen demnach unter anderem in Ostwestfalen-Lippe, im Münsterland und in Niedersachsen.