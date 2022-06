ARCHIV - Eine Rentnerin hält ein Telefon in der Hand. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Ritterhude Falsche Polizeibeamte erbeuten sechsstellige Beträge Von dpa | 21.06.2022, 14:08 Uhr

Erneut ist es Kriminellen gelungen, ältere Menschen am Telefon zu täuschen und hohe Summen an Bargeld und teurem Schmuck zu ergaunern. Zwei Ritterhuder Bürger fielen auf eine bundesweite Betrugsmasche herein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 81-Jähriger glaubte einem falschen Polizeibeamten, der ihm von einem angeblich korrupten Bankmitarbeiter berichtete und von Diebstählen aus Bankschließfächern sprach. Dabei trat der Anrufer derart überzeugend auf, dass das Opfer einem angeblichen Kollegen des falschen Polizisten einen sechsstelligen Bargeldbetrag übergab.