ARCHIV - Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Robert Michael Aurich Falsch entsorgte Chemikalie verursacht Feuerwehr-Einsatz Von dpa | 24.05.2022, 14:46 Uhr

Ein Kanister mit zehn Litern einer falsch im Restmüll entsorgten Chemikalie hat bei einem Entsorgungsbetrieb im ostfriesischen Großefehn einen größeren Feuerwehreinsatz verursacht. Der Kanister mit der bislang unbekannten, flüssigen gelben Substanz war in einer Halle an einer Aufbereitungsanlage für Restmüll aus dem Abfall auf den Boden gefallen und zerborsten, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Mehrere Liter liefen daraufhin aus und verteilten sich in der Halle. Zudem entwickelte sich durch die Chemikalie Rauch.