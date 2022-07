ARCHIV - Ein medizinischer Mitarbeiter führt einen Corona-Schnelltest durch. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Martin Schutt up-down up-down Pandemie Fallender Trend bei Corona-Infektionen hält an Von dpa | 29.07.2022, 11:18 Uhr

Das Infektionsgeschehen in Niedersachsen hat sich im Wochenvergleich abermals abgeschwächt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag bei 674,9. Am Freitag der Vorwoche hatte sie 883,4 betragen, am Vortag noch 710,0. Der vom Robert Koch-Institut (RKI) herausgegebene Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gemeldet wurden.