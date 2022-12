Bundesverfassungsgericht Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild up-down up-down Bundesverfassungsgericht Fall Frederike: Mordverdächtiger bleibt auf freiem Fuß Von dpa | 22.12.2022, 10:23 Uhr

Im Jahrzehnte alten Mordfall Frederike bleibt der Verdächtige bis auf Weiteres unter Auflagen auf freiem Fuß. Das Bundesverfassungsgericht verlängerte seine einstweilige Anordnung aus dem Juli um weitere sechs Monate, wie die Richterinnen und Richter des Zweiten Senats am Donnerstag mitteilten. Der Fall hat grundsätzliche Bedeutung, weil dem Mann trotz eines Freispruchs in den 1980er Jahren aufgrund neuer belastender Beweise erneut der Prozess gemacht werden soll. Die gesetzliche Neuregelung, die das ermöglicht, ist umstritten und wird derzeit in Karlsruhe geprüft.