FFP2-Masken liegen auf einem Tisch FOTO: Rolf Vennenbernd Niedersachsen Schummelnde Fahrschüler: Versteckte Kameras in FFP-2-Masken Von dpa | 18.02.2022, 17:51 Uhr | Update vor 7 Std.

Um die Führerscheinprüfung zu bestehen, werden Fahrschüler immer kreativer. Der Tüv Nord stellt vermehrt Fälle fest, in denen Prüflinge kleine Kameras in ihren FFP-2-Masken verstecken. Lehrkräfte an Regelschulen kennen das Phänomen nicht.