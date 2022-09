Rettungswagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild up-down up-down Hildesheim Fahrradfahrerin angefahren und schwer verletzt Von dpa | 12.09.2022, 07:01 Uhr

Eine Rennradfahrerin ist in der Nähe von Elze (Landkreis Hildesheim) von einem Autofahrer angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann habe die 37-Jährige an einer Einmündung übersehen, teilte die Polizei mit. Die Frau sei am Sonntagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.