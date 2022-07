ARCHIV - Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Hendrik Schmidt up-down up-down Region Hannover Fahrradfahrer nach Zusammenprall mit Auto schwer verletzt Von dpa | 03.07.2022, 12:30 Uhr

Ein Fahrradfahrer ist in Lehrte bei Hannover von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Mann sei den ersten Erkenntnissen nach plötzlich von einem Fahrradweg auf eine Landstraße gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein 33 Jahre alter Autofahrer konnte ihm den Angaben nach dort nicht mehr rechtzeitig ausweichen und erfasste den Radfahrer mit hoher Geschwindigkeit mit seinem Wagen. Der Fahrradfahrer wurde auf die Straße geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Ihm wurde außerdem eine Blutprobe entnommen