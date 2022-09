Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Fahrraddieb läuft Vater der Bestohlenen in die Arme Von dpa | 04.09.2022, 11:19 Uhr

Ausgerechnet dem Vater einer 21 Jahre alten Bestohlenen ist ein Fahrraddieb in Braunschweig in die Arme gelaufen. Und der Vater der jungen Frau sei auch noch Bundespolizist, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Der polizeibekannte 33 Jahre alte Fahrraddieb soll das Rad der 21-Jährigen am Samstag auf dem Gelände eines Einkaufszentrums gestohlen haben. Die junge Frau informierte kurzerhand ihren Vater, der eine Stunde später auf einer Streife im Braunschweiger Hauptbahnhof seinen Augen nicht traute: Denn der Dieb ging seelenruhig mit dem gestohlenen Fahrrad durch den Bahnhof.